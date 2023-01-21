Соболев: частичная мобилизация завершена, и второй её волны не будет

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев сообщил, что частичная мобилизация закончилась и второй волны абсолютно точно не стоит ожидать.

"Пока на повестке этот вопрос не стоит, и в 2023 году однозначно стоять не будет", — отметил он.

По словам депутата, что мобилизация может произойти только в том случае, если спецоперация расширится за пределы украинского государства, к примеру, на Польшу или страны Прибалтики, но тогда она не будет частичной.

"Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим, на Польшу и Прибалтику, то у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация. И уж тогда никто не будет смотреть, у кого сколько детей и всё остальное, поедем все", — заключил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в вопросах, связанных с возобновлением частичной мобилизации, нужно ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина.