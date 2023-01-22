Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации

Военный журналист Александр Сладков поделился своими мыслями по поводу вероятности второй волны частичной мобилизации в России. Он заявил в своём Telegram-канале, что "реально уверен" — она будет.

Это необходимо хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны, объяснил он.

Призывать граждан из запаса нужно по реальным военно-учётным специальностям, заметил военкор. Чтоб набрали банный батальон, который отвечал бы за помывку парней на передовой, и поваров для питания солдат на фронте.

По его мнению, также часть новых участников СВО можно было бы набрать из добровольцев-срочников. И обязательно озаботиться созданием нового сержантского корпуса, чтобы иметь корпус командиров, отвечающих за боевую подготовку, уставной порядок и воинскую дисциплину.

"Если нам предстоит мобилизация, почему б о ней не подумать заранее", - заключил журналист.