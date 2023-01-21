Шурыгин призвал ВС РФ нанести удар по Западу его же оружием

По итогам встречи представителей стран НАТО в немецком "Рамштайне" можно сделать выводы. О них рассказала военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что Запад собирается идти в противостоянии с РФ до конца. В НАТО уверены, что конфликт не может выйти за границы Украины. Эксперт считает, что это необходимо менять и переносить противостояние на территорию противника.

Шурыгин отметил, что не должно произойти прямого столкновения с НАТО и США. России нужно ударить по наиболее чувствительным точкам Запада.

"Почти все ведущие страны Запада "заминированы" национальными и территориальными конфликтами. Баски в Испании, корсиканцы во Франции, шотландцы и ирландцы в Англии, мусульмане в Германии — список обширен. В странах Африки, Ближнего востока и Латинской Америке достаточно движений, которые ненавидят американцев, британцев, французов. В наших силах оказать мощную поддержку им и привести их на новый уровень противостояния, вплоть до вооружённого. И это будет совершенно оправданный и справедливый ответ на ту подрывную работу, которую сейчас ведут американцы и британцы против России, пытаясь раскачать сепаратистские движения внутри её", — сказал эксперт в беседе с "Военным делом".

Шурыгин считает, что по врагу нужно бить его же оружием.