Рогов: украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторону

Руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что граждане Украины не хотят умирать и ищут любые пути, чтобы оказаться в безопасности.

"Люди не просто запуганы, люди начали искать выход, потому что их загоняют на верную смерть. Они начали активно искать варианты, как перейти на мирную сторону. И количество людей, переходящих на мирную сторону — к нам, со стороны запорожской теробороны, увеличилось в разы", — приводит его слова "Украина.ру".

Ранее Рогов сообщил об активизации боевых действий между ВС РФ и ВСУ в районе Гуляйполя.