Рогов сообщил об активизации боевых действий между ВС РФ и ВСУ в районе Гуляйполя

Боевые действия между украинскими и российскими военными активизировались в Запорожской области, неподалёку от населённого пункта Гуляйполе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня на Запорожской линии боевого соприкосновения, помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и Гуляйпольское. Дай Бог, ждем хороших новостей", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее Рогов уже информировал о наступательных действиях российских военных в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и селе Каменском, которым, по его информации, удалось продвинуться на этом участке на 7 км.