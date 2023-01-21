В Артёмовске (Бахмуте) российскими военными уничтожен член спецподразделения "Крым"* Главного управления разведки Министерства обороны Украины Сейран Кадыров.
Об этом сообщила в субботу в своих соцсетях певица Джамала**, телохранителем которой также работал боевик.
Других подробностей пока нет.
Ранее сегодня британская разведка заявила, что военный конфликт на Украине зашёл в тупик, но отметила, что существует реальная возможность локального наступления российских сил вокруг Бахмута.
* батальон "Крым" признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
** Сусана Джамаладинова — украинская певица, участница Евровидения, которой запрещён въезд в РФ на 50 лет.
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