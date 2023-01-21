ВС РФ уничтожили в Артёмовске члена спецподразделения "Крым"* ГУР МО Украины Сейрана Кадырова

В Артёмовске (Бахмуте) российскими военными уничтожен член спецподразделения "Крым"* Главного управления разведки Министерства обороны Украины Сейран Кадыров.

Сейран Кадыров

Об этом сообщила в субботу в своих соцсетях певица Джамала**, телохранителем которой также работал боевик.

Других подробностей пока нет.

Ранее сегодня британская разведка заявила, что военный конфликт на Украине зашёл в тупик, но отметила, что существует реальная возможность локального наступления российских сил вокруг Бахмута.

* батальон "Крым" признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** Сусана Джамаладинова — украинская певица, участница Евровидения, которой запрещён въезд в РФ на 50 лет.