Разведка Британии: конфликт на Украине зашёл в тупик, но есть возможность наступления ВС РФ вокруг Бахмута

Военный конфликт на Украине зашёл в тупик. Однако существует реальная возможность локального наступления российских сил вокруг Бахмута (Артёмовска). Об этом заявляет британская военная разведка, пишет Telegram-канал украинского издания "Страна".

Эксперты отмечают, что самые ожесточённые бои в последние дни велись в трёх секторах.

Они считают, что на северо-востоке, недалеко от Кременной, украинская армия могла добиться небольших успехов и защитилась от российской контратаки.

В разведке также полагают, что россияне перегруппировываются в Бахмутском секторе после взятия Соледара.

Обе стороны сосредоточили значительные силы на юге Запорожской области. Там ведутся артиллерийские перестрелки, но нет масштабных наступательных действий, констатировали военные аналитики.