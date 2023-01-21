В районе населённых пунктов Сватово и Кременная российские войска продолжают активно наступать. Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
Кроме того, противник мелкими группами по 10 человек делает попытки войти в посёлок Новосёловское (Купянское направление). Но расчёты самоходных пушек "Гиацинт-С" ВС РФ сдерживают ВС Украины, успешно отражая атаки, пишет "Русская весна".
В Сети появились кадры, которые сняты украинской стороной. Раненых боевиков в большом количестве увозят в госпитали, а морги пополняются телами убитых.
Военкор Владлен Татарский рассказал, что ВСУ применили хитрую тактику на участке Сватово-Кременная, но были отброшены российскими подразделениями на начальные позиции.
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В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.