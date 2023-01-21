Военный эксперт Кошкин: Запад не позволит Украине отобрать Крым у России

Ресурсов для физического наступления, одним из направлений которого обозначен Крым, вооружённые силы Украины (ВСУ) не имеют. Вместо него они предпринимают наступление информационное. Такое мнение высказал военный политолог Андрей Кошкин в беседе с "Вечерней Москвой".

Главная задача Киева — запугать Россию и жителей Крыма тем, что они подвергнутся такому же нападению, как и жители Донбасса, заметил эксперт.

И хотя информационные атаки периодически подкрепляются реальными, успеха у таких ударов не будет, считает собеседник издания.

Полуостров достаточно хорошо защищён. Кроме того, Запад тоже не позволит Украине отобрать Крым. Странам Запада не нужна победа Украины, но также они не хотят слишком быстрой победы России, заключил аналитик.