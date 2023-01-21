Немецкий аналитик рассказал, почему США и Германия не передают танки Украине

Немецкий аналитик Жак Шустер рассказал, почему США и Германия не передают танки Украине. По его мнению, сейчас Германия является единственным гарантом стабильности и безопасности в Европе. В случае угрозы, другим членам ЕС нечего будет противопоставить агрессии. Поэтому оставление собственных вооруженных сил без техники и оружия в планы руководства ФРГ не входит.

"Потому что ни поляки, ни французы, ни британцы не смогут защитить Европу в случае войны", — отмечает эксперт.

Также он назвал причину, по которой США медлит с отправкой вооружения на Украину.

"Но с другой стороны, я считаю, что Байден просто не хочет поставлять танки. И это не технические проблемы, это политические причины", — отметил Шустер.

Он предостерёг Запад от попыток повторить с Россией иракский сценарий. И напомнил, что с ядерной державой нужно действовать очень аккуратно.