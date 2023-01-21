Ходаковский о двух сценариях СВО: либо остановиться и дальше не воевать, либо пытаться брать города

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, почему российская армия пока не может окружать населённые пункты и города.

Ходаковский объяснил, что нужно обладать большими ресурсами, чтобы окружить противника.

"У нас есть только два варианта. Либо остановиться и дальше не воевать, а только перебрасываться снарядами, либо же пытаться всё-таки брать города", — сказал бывший командир донецкой "Альфы" в интервью "Комсомольской правде".

Ранее Ходаковский объяснил, в каком случае усиленные западным вооружением ВСУ будут представлять угрозу для российской армии.