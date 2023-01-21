Ходаковский об усилении ВСУ западным вооружением: "Это, конечно, будет фактор существенный"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, в каком случает усиленная западным вооружением украинская армия будет представлять угрозу для ВС РФ.

Ходаковский отметил, что по-прежнему ключевую роль в военном противостоянии играет пехота.

Он рассказал, что всё будет зависеть от того, какую тактику выберет украинская армия.

"Беспокоить может только концентрация, количество. Если они будут размазывать все эти "Брэдли" и "Леопарды" по всей линии соприкосновения, это погоду не сделает. Они просто закроют дыры, которые образовались в результате уничтожения нами их бронетехники советского образца", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы" в интервью "Комсомольской правде".

Военачальник считает, что поставленное Украине западное оружие может стать проблемой для российской армии только в случае наступления ВСУ на каком-то конкретном участке фронта.

"Если они сконцентрируют всё это на каком-то участке, где попытаются наступать, это, конечно, будет фактор существенный. Надо постараться принять предупредительные меры", — поделился своими соображениями Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский заявил, что от российского военного продукта фронту толку мало.