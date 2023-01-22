Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Сообщается, что артиллеристы ВС РФ уничтожили 120 мм миномёт и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в селе Садовое под Херсоном.
В результате ликвидированы восемь военнослужащих Украины, девять человек ранены.
"Вчера в Садовом уничтожили 120 мм миномёт, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, 8-"200" 9-"300", — доложил представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали группу диверсантов ВСУ в районе Орехова под Запорожьем.
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