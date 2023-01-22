Артиллеристы ВС РФ уничтожили миномёт и РЛС контрбатарейной борьбы ВСУ под Херсоном

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Сообщается, что артиллеристы ВС РФ уничтожили 120 мм миномёт и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в селе Садовое под Херсоном.

В результате ликвидированы восемь военнослужащих Украины, девять человек ранены.

"Вчера в Садовом уничтожили 120 мм миномёт, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, 8-"200" 9-"300", — доложил представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали группу диверсантов ВСУ в районе Орехова под Запорожьем.