Союзные войска ведут активные боевые действия в Запорожской области. Накануне стало известно, что ВС РФ продавили фронт на данном направлении на четыре километра. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о новом успехе русской армии.
Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили украинскую группу диверсантов, попытавшуюся пойти в контратаку в районе Орехова.
Ранее Рогов сообщал о переброске ВСУ резервов к Запорожскому участку фронта к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжёлой артиллерией и РСЗО. Военнослужащие испытывают дефицит снарядов из-за нарушения логистики.
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В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.