Рогов заявил, что ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в районе Орехова под Запорожьем

Союзные войска ведут активные боевые действия в Запорожской области. Накануне стало известно, что ВС РФ продавили фронт на данном направлении на четыре километра. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о новом успехе русской армии.

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили украинскую группу диверсантов, попытавшуюся пойти в контратаку в районе Орехова.

Ранее Рогов сообщал о переброске ВСУ резервов к Запорожскому участку фронта к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжёлой артиллерией и РСЗО. Военнослужащие испытывают дефицит снарядов из-за нарушения логистики.