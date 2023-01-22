Двое военнослужащих, которые проходили службу в считающейся элитной части Вооружённых сил Украины (ВСУ) перешли на сторону России на Запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Запорожской области.
Собеседник агентства рассказал, что это произошло сегодня.
По словам источника, это военные из элитной части. И они уже начали делиться с российской стороной важной информацией.
Ранее стало известно о том, что силовики обнаружили в Энергодаре крупный схрон с оружием и боеприпасами в доме украинского казачьего генерала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.