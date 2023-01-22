Крупный тайник с оружием и взрывчаткой обнаружили сотрудники силовых структур Запорожской области в Энергодаре в подвале частного дома украинского казачьего генерала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, арсенал оружия был обнаружен огромный. Обыск проводился на участке, где проживал ранее генерал, который затем уехал на территорию Украины. Оказалось, что дома он оборудовал схрон в подвале гаража.
В ходе обыска найдены были три автомата Калашникова, около 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1 300 патронов разного калибра.
В тайнике же хранилась и военная форма украинского образца, добавил источник издания.
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