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РИА Новости: в Энергодаре обнаружили крупный схрон с оружием в доме украинского казачьего генерала

Силовые структуры

Крупный тайник с оружием и взрывчаткой обнаружили сотрудники силовых структур Запорожской области в Энергодаре в подвале частного дома украинского казачьего генерала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, арсенал оружия был обнаружен огромный. Обыск проводился на участке, где проживал ранее генерал, который затем уехал на территорию Украины. Оказалось, что дома он оборудовал схрон в подвале гаража.

В ходе обыска найдены были три автомата Калашникова, около 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1 300 патронов разного калибра.

В тайнике же хранилась и военная форма украинского образца, добавил источник издания.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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