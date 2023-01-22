Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не выполнил своё обещание провести контрнаступление в начале зимы, а весной сделать это шансов ещё меньше. Такое мнение высказал советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"Говорят, что весной Украина начнёт контрнаступление, но это брехня всё. Чтобы начать контрнаступление, во-первых, надо экономически и финансово дожить до этой весны", — заявил Соскин.
Также политик напомнил, что разговоров о подготовке к наступлению ВСУ с приходом морозов до этого было много, однако подобные манёвры оказалось невозможным осуществить.
По словам бывшего советника, Киев находится сейчас в очень тяжёлой и опасной ситуации, поскольку Запад Украину фактически сдал, отказавшись поставлять тяжёлые танки, и никаких перспектив у страны нет.
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