В разведке Украины назвали сроки окончания СВО: середина лета

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сделал прогноз о дальнейшем ходе военных действий.

Он заявил в эфире телемарафона, что о "начале окончания" боевых действий можно будет говорить, когда позади будут весна и первые месяцы лета.

"Мы должны пройти первый этап — весну и начало лета", — рассказал представитель разведки.

Также он обратил внимание на то, что за время конфликта изменилось российское военное руководство. Закончился первый этап частичной мобилизации, российская армия перегруппировывается, добавил Скибицкий.

По его мнению, новое наступление россиян на Киев со стороны Белоруссии маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины.