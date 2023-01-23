Военный ВС РФ заявил, что войска России почти вошли в Артёмовск

Союзные войска продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине. В районе Артёмовска (Бахмута) идут ожесточённые бои. Телеканал "Звезда" сообщил об успехах русской армии.

Отмечается, что российские военнослужащие почти вошли в город и близки к его окружению. Такую информацию предоставил боец Вооружённых сил РФ, находящийся на этом участке фронта.

"Есть первые дома. На некоторых моментах они уходят и бросают позиции. Есть такие случаи, очень много. В некоторых моментах стали сдаваться в плен. Они понимают, что пришла сила, которая их накажет", — рассказал он корреспондентам.