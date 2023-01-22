Основные боевые действия ведутся на северо-западе ДНР и на Запорожском направлении. Растёт напряжение и на западе ЛНР. "Военное обозрение" проинформировало о ходе спецоперации.
Отмечается, что к северу от Соледара идёт освобождение территорий вдоль трассы, ведущей на Северск. Восточнее города ВС РФ продолжают бои возле Спорного. Севернее разворачивается операция по освобождению Белогоровки, которая примыкает к Северскому Донцу.
Российские подразделения хотят выйти на линию Северск-Артёмовск-Часов Яр. Белогоровка может стать важным успехом на пути армии России по освобождению Донбасса.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ вступили в бой за Каменское Запорожской области.
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Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.