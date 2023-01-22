Войсками ВС РФ начата операция по освобождению Белогоровки в ЛНР

Основные боевые действия ведутся на северо-западе ДНР и на Запорожском направлении. Растёт напряжение и на западе ЛНР. "Военное обозрение" проинформировало о ходе спецоперации.

Отмечается, что к северу от Соледара идёт освобождение территорий вдоль трассы, ведущей на Северск. Восточнее города ВС РФ продолжают бои возле Спорного. Севернее разворачивается операция по освобождению Белогоровки, которая примыкает к Северскому Донцу.

Российские подразделения хотят выйти на линию Северск-Артёмовск-Часов Яр. Белогоровка может стать важным успехом на пути армии России по освобождению Донбасса.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ вступили в бой за Каменское Запорожской области.