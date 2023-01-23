В Херсоне российской артиллерией был нанесён удар по позиции теробороны ВСУ

Российскими артиллеристами был произведён обстрел боевых позиций 124-й бригады теробороны ВСУ в районе Белозерка в городе Херсон. Об этом сообщили в региональных экстренных службах корреспонденту РИА Новости.

"По данным источника в Херсоне, вчера в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124 бригады теробороны ВСУ уничтожены 11, ранены семь украинских боевиков", — сказал собеседник агентства.

А накануне, 22 января, в Херсоне артиллерийским ударом ВС РФ была ликвидирована ремонтная база ВСУ, были выведены из строя 12 единиц боевой техники, ликвидированы 7 украинских военных, ещё 15 — ранены.