Российскими артиллеристами был произведён обстрел боевых позиций 124-й бригады теробороны ВСУ в районе Белозерка в городе Херсон. Об этом сообщили в региональных экстренных службах корреспонденту РИА Новости.
"По данным источника в Херсоне, вчера в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124 бригады теробороны ВСУ уничтожены 11, ранены семь украинских боевиков", — сказал собеседник агентства.
А накануне, 22 января, в Херсоне артиллерийским ударом ВС РФ была ликвидирована ремонтная база ВСУ, были выведены из строя 12 единиц боевой техники, ликвидированы 7 украинских военных, ещё 15 — ранены.
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