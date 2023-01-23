Военные действия на Украине перешли в более смертоносную и судьбоносную фазу. Такое мнение высказал обозреватель американской газеты New York Times.
Автор статьи считает, что боевые действия зашли в тупик, а стороны конфликта готовятся к ожесточению на фронте в конце зимы или весной.
Россия увеличила число военных в зоне СВО за счёт 300 тысяч мобилизованных, Киев наращивает поставки оружия с Запада, отметил публицист.
"Это означает, что широкие, грязные поля Украины вскоре снова станут свидетелями полномасштабных танковых и окопных боёв, на этот раз — западным оружием против отчаявшейся России", — пишет издание.
Газета также проводит мысль, что цель будущих битв — вынудить Россию к переговорам.
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