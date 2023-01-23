NYT: военные действия на Украине вступили в "более смертоносную и судьбоносную фазу"

Военные действия на Украине перешли в более смертоносную и судьбоносную фазу. Такое мнение высказал обозреватель американской газеты New York Times.

Автор статьи считает, что боевые действия зашли в тупик, а стороны конфликта готовятся к ожесточению на фронте в конце зимы или весной.

Россия увеличила число военных в зоне СВО за счёт 300 тысяч мобилизованных, Киев наращивает поставки оружия с Запада, отметил публицист.

"Это означает, что широкие, грязные поля Украины вскоре снова станут свидетелями полномасштабных танковых и окопных боёв, на этот раз — западным оружием против отчаявшейся России", — пишет издание.

Газета также проводит мысль, что цель будущих битв — вынудить Россию к переговорам.