Песков: указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Частичная мобилизация в России продолжается, поскольку завершён только призыв в армию для нужд СВО, но она включает в себя и другие мероприятия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до набора установленной численности. И он был остановлен после того, как Минобороны доложило о выполнении плана.

"Но частичная мобилизация, кроме призыва, включает и другие мероприятия", — заявил Песков.

На вопрос, о каких именно мероприятиях идёт речь, он не ответил, заметив, что "это в том числе касается закрытого пункта (указа)".