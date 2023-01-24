Рогов: военные России вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области

В результате наступательных действий российских военных в Запорожской области удалось вскрыть позиции вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам политика, армия Росси продолжает разведку боем на Запорожском направлении. Позиции украинских войск уже вскрыты на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны, добавил он.

Линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике благодаря тактическим успехам российских сил, а также точной работе авиации и артиллерии, заключил собеседник издания.