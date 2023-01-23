Союзные войска продолжают активные действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии боевого соприкосновения. В районе Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения.
Командир спецназа "Ахмата" ВС РФ Апты Алаудинов проинформировал об успехах русской армии на данном участке фронта. Он отметил, что бои идут в восточной и южной частях города, скоро можно будет говорить об оперативном окружении войск Вооружённых сил Украины.
"Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города, что говорит о том, что продвижение идёт уже в направлении города. Скоро можно будет говорить об оперативном окружении тех подразделений, которые находятся там", — заявил Алаудинов в эфире Первого канала.
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