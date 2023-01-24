Российские войска осуществляют успешное продвижение на территории Донбасса и в Запорожской области. Наступательные действия проводятся сразу на нескольких направлениях спецоперации. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Он отметил успехи ВС РФ на Артёмовском, Угледарском и Авдеевском направлениях. Также зафиксировано продвижение в сторону населённых пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Курахово, указал военкор.
"Обходим Авдеевку, штурмуем Артёмовск. Наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта — Запорожский. Идём тоже вперёд там, десятки километров проходим, сотнями уничтожаем врага", — заявил Сладков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Военкор подчеркнул, что Донбасс является самым подготовленным участком линии фронта.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.