Военкор Сладков: ВС РФ активно наступают сразу на нескольких направлениях в зоне СВО

Российские войска осуществляют успешное продвижение на территории Донбасса и в Запорожской области. Наступательные действия проводятся сразу на нескольких направлениях спецоперации. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил успехи ВС РФ на Артёмовском, Угледарском и Авдеевском направлениях. Также зафиксировано продвижение в сторону населённых пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Курахово, указал военкор.

"Обходим Авдеевку, штурмуем Артёмовск. Наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта — Запорожский. Идём тоже вперёд там, десятки километров проходим, сотнями уничтожаем врага", — заявил Сладков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Военкор подчеркнул, что Донбасс является самым подготовленным участком линии фронта.