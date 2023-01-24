Пушилин: Киев приказал ВСУ держать Марьинку, несмотря на жертвы

Руководство киевского режима приказало боевикам ВСУ удерживать Марьинку, несмотря на колоссальные жертвы. Украинские войска продолжают перебрасывать в регион дополнительные резервы. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"На Марьинском направлении очень серьёзно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, всё… Но нет", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

Пушилин подчеркнул, что у Киева очень жёсткие приказы, которые выполняются при помощи заградотрядов.

"Они прямо в эту топку бросают и бросают людей, зачастую неподготовленных. Количеством берут. И по вооружению у них пока еще всё в порядке", — заметил он.