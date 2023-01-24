WSJ: помощь Украине подрывает способность США вести полномасштабную войну

Продолжающиеся поставки оружия Киеву подрывают способность США вести полномасштабную войну в случае её начала. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пояснил вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонсон, запасы американской техники рекордно сократились, а у оборонных компаний на Западе нет ресурсов для их восполнения. По его словам, Вашингтон не сможет сдержать противника, если начнётся война с КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Он также добавил, что США столкнулись с острым дефицитом боеприпасов.

"Суть в том, что оборонно-промышленная база США не готова к условиям военного времени", — уточнил Джонсон.

Эксперт отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) невероятно быстро расходуют снаряды, поставленные Пентагоном.

Кроме того, он подчеркнул: США нуждаются в восполнении арсеналов переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger.