Армия РФ пресекла попытку ВСУ форсировать Днепр, уничтожив около 100 боевиков

Вооружённые силы РФ сорвали попытку украинской армии форсировать Днепр неподалёку от населённого пункта Новая Каховка Херсонской области.

По словам представителя экстренных служб региона, российские бойцы заметили на противоположном берегу боевые машины пехоты (БМП) Вооружённых сил Украины (ВСУ) и живую силу, после чего открыли огонь по противнику и нанесли поражение.

Он добавил, что киевский режим лишился трёх катеров и шести БМП в этой зоне боёв, а также потерял порядка 100 боевиков ВСУ.

"С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования, она сорвалась", — подтвердили журналистам в экстренных службах.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы атаковали позиции 124-й бригады теробороны ВСУ в районе Белозёрки Херсонской области, ликвидировав 11 националистов.