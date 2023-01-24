Генсек НАТО Столтенберг: Запад скоро согласует поставки танков Leopard на Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что западные страны уже в ближайшие дни согласуют передачу танков Вооружённым силам Украины (ВСУ).

На пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом он отметил, что договорённости будут достигнуты в том числе и по вопросам, которые связаны с поставками немецких танков Leopard Киеву. По его словам, консультации между странами, входящими в состав НАТО, продолжаются.

"Уверен, вскоре у нас будет конкретное решение, ведь на сегодняшний день оно необходимо", — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО призвал участников альянса приготовиться к возможному предоставлению боевых машин украинским военным.

Ранее сообщалось, что в зону спецоперации прибудут не менее 300 наёмников, если Запад утвердит положительное решение по поставкам танков киевскому режиму.