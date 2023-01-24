ТАСС: с западными танками в зону СВО перебросят не меньше 300 наёмников

В случае передачи западных танков Киеву в зону проведения спецоперации перебросят не менее 300 иностранных наёмников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых ведомствах ДНР, украинские военные не смогут пользоваться тяжёлой техникой НАТО. Отмечается, что западные специалисты, судя по всему, будут управлять танками Североатлантического альянса и ремонтировать их.

"Речь о танковом батальоне, а это не только 40-42 танка, но и от 350 до 375 человек личного состава", — подчеркнул собеседник агентства.

Он также добавил, что Киев может получить от Запада порядка 40 боевых машин. Как пояснил источник, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) до сих пор не научились обслуживать "родные" танки Т-64, поэтому их вряд ли допустят к сложнейшему вооружению НАТО.

Ранее американский политик Чак Каллесто призвал отправить Украине не танки, а счёт, ведь США уже и так оказали весомую помощь киевскому режиму.