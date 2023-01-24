Карасёв: "В Рамштайне Украине подсластили пилюлю и разошлись"

Вся идея поставок Украине тяжёлого вооружения со стороны Запада запуталась в формулах НАТО.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

"Это наступательное вооружение, это новый виток войны, одно дело оборонительное, другое наступательное. Поэтому, видите, они, немцы, пилюлю подсластили. Они предоставляют Украине какие-то зенитки не самые новые, ПЗРК, там американцы дают неплохие БМП "Брэдли", дают новые снаряды и противоракетные комплексы, но это оборонительное (кроме "Брэдли")", — в эфире своего видеоблога отметил эксперт.

По его словам, всё, что дала ФРГ на миллиард долларов — это оборонительное. Зачем же тогда Шольц говорит, что Киев должен нанести поражение России на Украине, спрашивает политолог. А формула "не дать победить России" — это значит, не создать ей возможность для полной победы, удивлён Карасёв

Он отметил, что в этом тупике и застрял "леопардовый поезд" из Рамштайна.

"Надо как-то выходить, может, мы что-то скажем более резко", — подытожил аналитик из Киева