ФСБ России задержала в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. Как уточнили в ведомстве, её деятельность координировалась с территории Украины.
В ФСБ сообщили, что эмиссары организации вербовали в России новых сторонников.
"Данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии", - сообщили в ЦОС ФСБ России.
В ведомстве уточнили, что костяк крымской ячейки организации составляли завербованные украинскими эмиссарами граждане из числе местных мусульман.
* - признана решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ.
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