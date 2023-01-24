ФСБ РФ пресекла в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*

ФСБ России задержала в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. Как уточнили в ведомстве, её деятельность координировалась с территории Украины.

В ФСБ сообщили, что эмиссары организации вербовали в России новых сторонников.

"Данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что костяк крымской ячейки организации составляли завербованные украинскими эмиссарами граждане из числе местных мусульман.

* - признана решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ.