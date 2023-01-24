Лукашенко пообещал физически уничтожить националистический "полк Калиновского"

Наёмников-националистов из "полка Калиновского" в Белоруссии будут уничтожать по законам военного времени.

Об этом на совещании по общественно-политической обстановке в стране сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Все эти "калиновцы", хоругви… будут отвечать не просто по закону. С ними будет разговор один: на уничтожение. Они это понимают. Если, конечно, выживут. Их же толкают в хоругви и к "калиновцам". "Калиновцы" в Украине, хоругви в Литве и Польше. Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Мы чётко понимаем и знаем", — отметил глава РБ.

Он подчеркнул, что им дали задание натренироваться и ехать в Белоруссию свергать власть. Они должны знать, что с этими неонацистами будут разбираться по законам военного времени, говорит Лукашенко.

Напомним, на днях он на ледовом стадионе лично катил коляску ополченца Донбасса Павла Прохоренко, потерявшего в СВО ногу и приехавшего в Минск лечиться.