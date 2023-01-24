На Украине началась большая чистка во власти: в отставку уходят главы областей

Киевский режим начал большую чистку во власти: в отставку ушли главы Сумской, Днепропетровской, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Отмечается, что новыми указами Зеленского запрещено чиновникам выезжать за границу с "негосударственной целью". Это касается силовиков, прокуроров и всех, кто должен работать на режим.

Также утверждается, что замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении и выехал из страны.

Вместо него на должность заместителя главы ОПУ планируют назначить главу Киевской администрации Алексея Кулебу.