Киевский режим начал большую чистку во власти: в отставку ушли главы Сумской, Днепропетровской, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Отмечается, что новыми указами Зеленского запрещено чиновникам выезжать за границу с "негосударственной целью". Это касается силовиков, прокуроров и всех, кто должен работать на режим.
Также утверждается, что замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении и выехал из страны.
Вместо него на должность заместителя главы ОПУ планируют назначить главу Киевской администрации Алексея Кулебу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.