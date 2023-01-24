Главнокомандующий ВСУ Залужный получил в наследство 1 миллион долларов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил в наследство 1 миллион долларов. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники в украинском командовании.

По информации издания, после получения наследства в 1 миллион долларов Залужный передал их на нужды ВСУ.

New York Times уточняет, что Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Кем он приходится главнокомандующему ВСУ не уточняется.