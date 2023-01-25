В районе Артемовска был ликвидирован офицер украинского спецназа "Дозор" Загниборода

В ходе боёв за Артёмовск (Бахмут) был уничтожен офицер подразделения спецназа "Дозор" погранслужбы Украины, сообщил российский журналист Руслан Осташко.

По словам телеведущего, капитан Павел Загниборода был бойцом 10-го отдельного отряда оперативного реагирования Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничник, уроженец Винницы. За что стоял — так и не понял", — прокомментировал новость Осташко в своём Telegram-канале.

Ранее военный эксперт сообщил, что Киев в срочном порядке перебрасывает иностранную тяжёлую технику железнодорожными составами на Купянское направление, а позже отправляет её своим ходом под Сватово.