Марочко: Киев стягивает натовскую технику из Харьковской области под Сватово

Командование ВСУ перебрасывает бронетехнику НАТО, ранее находившуюся в Харьковской области, в Донбасс, сообщил луганский военный эксперт Андрей Марочко.

"По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается и отправляется в направлении населенного пункта Сватово", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

Подобная активность может свидетельствовать о желании Киева предпринять новую попытку прорвать оборону российских войск на данном участке.

Ранее представитель властей Запорожской области России сообщил, что подразделения ВС РФ успешно взломали первую линию обороны украинских боевиков в регионе.