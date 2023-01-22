Командование ВСУ перебрасывает бронетехнику НАТО, ранее находившуюся в Харьковской области, в Донбасс, сообщил луганский военный эксперт Андрей Марочко.
"По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается и отправляется в направлении населенного пункта Сватово", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.
Подобная активность может свидетельствовать о желании Киева предпринять новую попытку прорвать оборону российских войск на данном участке.
Ранее представитель властей Запорожской области России сообщил, что подразделения ВС РФ успешно взломали первую линию обороны украинских боевиков в регионе.
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