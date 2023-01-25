В МО РФ заявили о подготовке отрядов "Шторм" к прорыву украинской обороны

На полигоне в тыловом районе спецоперации началась подготовка российских штурмовых отрядов "Шторм" к прорыву украинской обороны.

По информации Минобороны РФ, российские бойцы отрабатывают навыки обращения с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и артиллерийскими установками. Отмечается, что их также обучают военной тактике.

"Штурмовые отряды "Шторм" предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны Вооружённых сил Украины", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили представители МО РФ, российские военные не прекращают тренировки по применению стрелкового оружия, бронетехники и противотанковых комплексов.

Ранее стало известно, что подразделения РФ в зоне проведения спецоперации круглосуточно используют против украинских боевиков тактику артиллерийской карусели.