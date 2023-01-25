Баширов: после проигрыша Украины политики Запада будут отвечать за всё

Политтехнолог Марат Баширов объяснил, что произойдёт с Западом, когда Украина после поставок танков Leopard 2 проиграет России.

Накануне Берлин согласился передать ВСУ танки. Так Германия после продолжительных дискуссий окончательно приняла решение поставить Украине тяжёлую технику для противостояния русским.

Киев неоднократно высказывал "пожелания" к Западу о поставках им не только танков, но и ракет дальнего действия, самолётов и других образцов современного оружия.

Российский политтехнолог объяснил, что произойдёт с коллективным Западом, когда Украина проиграет в СВО.

"Все, кто накачивал оружием Украину, все, кто выделял огромные средства, закрывал глаза на военные преступления режима и коррупцию команды Зеленского, окажутся на обочине своих внутренних политических процессов. С них за всё спросят в их странах их оппоненты и население. Цена поражения Киева — это крах нынешнего западного политического истеблишмента. То есть, у нас не так много времени и инерционный сценарий для нас уже неприемлем", — в своём Telegram-канале пишет Баширов.