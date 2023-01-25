Соединённые Штаты могут отправить киевскому режиму от 30 до 50 танков M1 Abrams.
Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на представителя Белого дома.
Решение об отправке тяжёлой техники Украине президент США Джозеф Байден должен озвучить сегодня, сообщает Al Jazeera.
Таким образом американцы выполнят условие Берлина, который вслед за Вашингтоном начнёт поставки Киеву танков Leopard.
Перед этим издание Sky News Arabia утверждало, что танков будет десять, Politico — что 30, а WSJ писала о "значительном числе".
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