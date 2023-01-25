Anadolu: США могут отправить Киеву от 30 до 50 танков M1 Abrams

Соединённые Штаты могут отправить киевскому режиму от 30 до 50 танков M1 Abrams.

Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на представителя Белого дома.

Решение об отправке тяжёлой техники Украине президент США Джозеф Байден должен озвучить сегодня, сообщает Al Jazeera.

Таким образом американцы выполнят условие Берлина, который вслед за Вашингтоном начнёт поставки Киеву танков Leopard.

Перед этим издание Sky News Arabia утверждало, что танков будет десять, Politico — что 30, а WSJ писала о "значительном числе".