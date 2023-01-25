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Рогов заявил, что ВС РФ сорвали планы ВСУ по широкому наступлению в Запорожской области

Силовые структуры

Армия России ведёт локальные наступательные действия в Запорожской области. Основные бои сосредоточены у Орехова и Гуляйполя.

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что планы ВСУ осуществить широкое наступление сорвались.

"Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобождённую часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря", — сообщил эксперт корреспондентам РИА Новости.

Украинской армии придётся стягивать резервы с другим направлений для удержания линии фронта.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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