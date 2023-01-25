Балицкий рассказал о концентрации 40 тысяч украинских военных на Запорожском направлении

Врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что на Запорожском направлении Киев готовит большое контрнаступление. С этой целью украинское командование стянуло в район города Запорожье до 40 тысяч ВСУшников.

Врио главы региона признал, что это очень большие силы ВСУ, однако ВС РФ тоже не теряют даром времени и готовятся "к встрече незваных гостей".

"Сейчас тревожное время, мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей... Под Запорожьем стоит очень большая группировка, по разным подсчетам, это до 40 тысяч голов боевиков". - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Балицкий отметил, что на Запорожском участке российская армия наступает не так быстро, но эффективно и с наименьшими потерями.