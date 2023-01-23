Балицкий: военные России в Запорожской области продвигаются с минимальными потерями

На Запорожском фронте идёт эффективное наступление армии России на позиции украинских войск с минимальным риском для военнослужащих ВС РФ. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам политика, обстановка на Запорожском направлении меняется. Рубежи противника берутся самыми эффективными способами. Российские военные наносят максимальное поражение боевикам ВСУ.

Балицкий в своем Telegram-канале объяснил, что сначала проходит тактическая разведка и артиллерийская подготовка. Эти "мероприятия" уменьшают потери среди российских военных. После начинается штурм украинских позиций.

Наступление происходит не быстро, но уверенно, у ВСУ гораздо больше потерь, заключил чиновник.



