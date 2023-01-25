Президент России Владимир Путин заявил, что цели спецоперации — защита людей и самой России от угроз, создающихся на прилегающих к РФ территориях, которые являются исторически российскими.
"Цель, как я уже много раз говорил, — защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить", — сказал глава государства.
Ранее лидер страны заверил, что победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку "наша оборонка производит ракет ПВО примерно столько же, сколько производят все ОПК мира".
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