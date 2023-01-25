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Защита людей и России от угроз — цели спецоперации на Украине, заявил Путин

Силовые структуры

Президент России Владимир Путин заявил, что цели спецоперации — защита людей и самой России от угроз, создающихся на прилегающих к РФ территориях, которые являются исторически российскими.

"Цель, как я уже много раз говорил, — защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить", — сказал глава государства.

Ранее лидер страны заверил, что победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку "наша оборонка производит ракет ПВО примерно столько же, сколько производят все ОПК мира".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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