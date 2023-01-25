Коротченко призвал нацелить на Германию "Искандеры" и "Калибры" с ядерными боеголовками

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о передаче танков Leopard-2 Украине. Он сообщил, что ВСУ необходимо поставить в короткие сроки два танковых батальона. 14 единиц техники Германия предоставит из запасов Бундесвера.

"Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", — значится в заявлении Шольца.

Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что, принимая такое решение, ФРГ де-факто вступает в войну с Россией, и предложил ответить Берлину.

"Не надо "красных линий" — нужны нацеленные на ФРГ "Искандеры" и "Калибры" с ядерными боевыми зарядами. А там как фишка ляжет", — высказался он.

Появляется информация, что первые танки Leopard-2 могут быть доставлены на Украину ориентировочно через три месяца.