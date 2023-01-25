Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о передаче танков Leopard-2 Украине. Он сообщил, что ВСУ необходимо поставить в короткие сроки два танковых батальона. 14 единиц техники Германия предоставит из запасов Бундесвера.
"Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", — значится в заявлении Шольца.
Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что, принимая такое решение, ФРГ де-факто вступает в войну с Россией, и предложил ответить Берлину.
"Не надо "красных линий" — нужны нацеленные на ФРГ "Искандеры" и "Калибры" с ядерными боевыми зарядами. А там как фишка ляжет", — высказался он.
Появляется информация, что первые танки Leopard-2 могут быть доставлены на Украину ориентировочно через три месяца.
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