Единственными выжившими в танковой войне могут стать российские БМПТ "Терминатор"

Единственными выжившими в танковой войне могут стать российские боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Об этом сообщает издание Forbes. По словам автора статьи, "Терминатор" — это новый тип бронемашины с несколькими видами оружия и, возможно, новый этап в эволюции бронетехники.

Автор Дэвид Хамблинг признает, что "Терминаторы" участвуют в боевых действиях, "и их не уничтожают". Это говорит о том, что БМПТ более надежны и эффективны, чем большинство бронированной техники.

"БМПТ предназначена для того, чтобы нивелировать уязвимости танка на современном поле боя, изобилующем легкими противотанковыми средствами", — пишет автор.

Он подчёркивает, что БМПТ "Терминатор" может иметь немалое значение для исхода российской спецоперации, чем танки, поставку которых сейчас все обсуждают.