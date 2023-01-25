Единственными выжившими в танковой войне могут стать российские боевые машины поддержки танков "Терминатор".
Об этом сообщает издание Forbes. По словам автора статьи, "Терминатор" — это новый тип бронемашины с несколькими видами оружия и, возможно, новый этап в эволюции бронетехники.
Автор Дэвид Хамблинг признает, что "Терминаторы" участвуют в боевых действиях, "и их не уничтожают". Это говорит о том, что БМПТ более надежны и эффективны, чем большинство бронированной техники.
"БМПТ предназначена для того, чтобы нивелировать уязвимости танка на современном поле боя, изобилующем легкими противотанковыми средствами", — пишет автор.
Он подчёркивает, что БМПТ "Терминатор" может иметь немалое значение для исхода российской спецоперации, чем танки, поставку которых сейчас все обсуждают.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.