Военкоры: бригада Чёрных Запорожцев дрогнула в Угледаре и побежала

В Угледаре дрогнула и побежала 72-я бригада Чёрных Запорожцев вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военные корреспонденты в своих Telegram-каналах.

По словам репортёров, командование ВСУ пытается стабилизировать фронт вводом резерва, однако пока не ясно, кого кинут закрыть "дыру".

Сообщения о том, что российские военные вошли в Угледар и уже ведут бои в городе появились в среду вечером. Начало штурма также подтвердил и спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв. Он заявил, что там сейчас идут тяжёлые бои.

Однако спикер добавил, что ситуация в Угледаре контролируемая, ВСУ сдерживают наступление армии России.