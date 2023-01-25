В Угледаре дрогнула и побежала 72-я бригада Чёрных Запорожцев вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военные корреспонденты в своих Telegram-каналах.
По словам репортёров, командование ВСУ пытается стабилизировать фронт вводом резерва, однако пока не ясно, кого кинут закрыть "дыру".
Сообщения о том, что российские военные вошли в Угледар и уже ведут бои в городе появились в среду вечером. Начало штурма также подтвердил и спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв. Он заявил, что там сейчас идут тяжёлые бои.
Однако спикер добавил, что ситуация в Угледаре контролируемая, ВСУ сдерживают наступление армии России.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.