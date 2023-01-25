Словакия просит у Украины танки в "trade-in"

Словакия просит у киевского режима танки в "trade-in".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Братислава заявила о желании отправить Вооружённым силам Украины 30 советских танков Т-72, отметив, что взамен хотят получить два "Леопарда" или аналоги из вооружения Запада.

Помимо того, словаки готовы к диалогу по поставкам самолётов МиГ-29, развёрнутых на одной из авиационных баз страны.

"Решили обновиться за счёт алчного поставщика", — подытожил ведущий Первого канала.