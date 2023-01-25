РИА Новости: США надеются, что поставки оружия Украине помогут захватить Крым

Вашингтон надеется, что поставки оружия ВСУ помогут захватить "утраченные территории", включая Крым.

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

По словам сотрудника администрации президента США, они при этом не указывают киевской власти, где проводить наступательные операции и куда наносить удары.

Ранее уже сообщалось, что Вашингтон подтвердил отправку танков M1 Abrams для Киева в количестве 31 штуки. Из них будет сформирован один батальон.

Правда, Белый дом сообщил, что на их доставку уйдут месяцы. Также ВСУ направят восемь ремонтно-эвакуационных автомобилей для обслуживания "Абрамсов". Помимо этого, Пентагон начинает работать над подготовкой украинских танкистов для этих танков.

В Белом доме уточнили, что Украина для решения задач ближайших операций получит сотни единиц бронетехники.